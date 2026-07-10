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Kaynak: AA

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, haziran ayında internet siteleri üzerinden telefon ve ev eşyası satışı ile icra dosyalarının kapatılması vaadiyle 12 vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirilirken 25 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.