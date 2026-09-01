Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Gaziantep'te uluslararası satranç şöleni başladı: 23 ülkeden 700 sporcu hamle yapıyor

Gaziantep'te uluslararası satranç şöleni başladı: 23 ülkeden 700 sporcu hamle yapıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 1'inci Gazi Open Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı. 23 farklı ülkeden yaklaşık 700 sporcunun katıldığı turnuvada toplam 1,5 milyon TL para ödülü dağıtılacak.

Kaynak: İHA
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Gaziantep'te uluslararası satranç şöleni başladı: 23 ülkeden 700 sporcu hamle yapıyor - Resim: 1

Gaziantep Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyon, 31 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında dünya satranç camiasının önemli isimlerini bir araya getiriyor. Kentin spor turizmi ve uluslararası alandaki marka değerini artırmayı hedefleyen turnuvaya Türkiye’nin yanı sıra 23 ülkeden usta satranç oyuncuları ve genç yetenekler katılım sağlıyor.

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Gaziantep'te uluslararası satranç şöleni başladı: 23 ülkeden 700 sporcu hamle yapıyor - Resim: 2

DERECEYE GİRENLERE 1,5 MİLYON TL NAKİT ÖDÜL

Dört farklı kategoride çekişmeli mücadelelere sahne olacak 1'inci Gazi Open, toplam 1 milyon 500 bin TL'lik ödül havuzuyla Türkiye'deki en yüksek ödüllü uluslararası açık satranç turnuvaları arasında yerini aldı.

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Gaziantep'te uluslararası satranç şöleni başladı: 23 ülkeden 700 sporcu hamle yapıyor - Resim: 3

ŞAHİN: "SATRANÇ İNSAN ZİHNİNİN JİMNASTİK SALONUDUR"

Turnuvanın açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, satrancın zihinsel gelişimdeki kritik rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

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Gaziantep'te uluslararası satranç şöleni başladı: 23 ülkeden 700 sporcu hamle yapıyor - Resim: 4

"Satranç çok önemli bir spordur, insan zihninin jimnastik salonudur. Yarışmacılarımızın kozlarını paylaşacağı bu özel oyun, yüksek zihin geliştirme özelliğine sahip. Satranç bir akıl oyunu; hamle yaparken rakibin olası adımlarını da öngörmek gerekiyor. Bu masaya oturmak kolay değil, herkese nasip olmayacak bir özgüven, strateji ve karar verme becerisi gerektiriyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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Gaziantep'te uluslararası satranç şöleni başladı: 23 ülkeden 700 sporcu hamle yapıyor - Resim: 5

Açılışta konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de organizasyonun kent için taşıdığı vizyona vurgu yaparak katılımcılara başarı diledi.

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Gaziantep'te uluslararası satranç şöleni başladı: 23 ülkeden 700 sporcu hamle yapıyor - Resim: 6

Protokol üyelerinin sembolik açılış hamlesini yapması ve anı fotoğrafı çekilmesinin ardından dev turnuvada müsabakalar resmen başladı.

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Gaziantep'te uluslararası satranç şöleni başladı: 23 ülkeden 700 sporcu hamle yapıyor - Resim: 7
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