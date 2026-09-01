Gaziantep'te uluslararası satranç şöleni başladı: 23 ülkeden 700 sporcu hamle yapıyor

"Satranç çok önemli bir spordur, insan zihninin jimnastik salonudur. Yarışmacılarımızın kozlarını paylaşacağı bu özel oyun, yüksek zihin geliştirme özelliğine sahip. Satranç bir akıl oyunu; hamle yaparken rakibin olası adımlarını da öngörmek gerekiyor. Bu masaya oturmak kolay değil, herkese nasip olmayacak bir özgüven, strateji ve karar verme becerisi gerektiriyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."