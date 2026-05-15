Gaziantep / Mete Büyükmurat / Yeniçağ

Gaziantep’te belediye otobüsü ve tramvay ücretlerine bir zam daha yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte tam bilet 39,50 TL’ye yükselirken, kredi kartı ile biniş ücreti ise 42,25 TL oldu. Zamlı tarife 18 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Art arda gelen fiyat artışlarıyla zaten geçim sıkıntısı yaşayan vatandaş, şimdi de toplu taşıma zammıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle işe gitmek, okula ulaşmak ve günlük yaşamını sürdürmek için toplu taşımayı kullanmak zorunda kalan Gaziantepliler, yeni tarifelerin bütçeleri daha da zorlayacağını söylüyor.

TAM BİLET 40 TL’YE DAYANDI

Yeni tarifeye göre akıllı kart ile belediye otobüsü ve tramvay ücretleri şöyle oldu:

Tam: 39,50 TL

İndirimli: 36,00 TL

Öğrenci: 19,50 TL



Önceki tarifede tam bilet 33 TL seviyesindeydi. Yapılan son artışla birlikte tam bilet ücreti neredeyse 40 TL sınırına dayandı.

KREDİ KARTI İLE BİNMEK CEP YAKACAK

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise rakamlar daha da yükseldi:

Tam: 42,25 TL

İndirimli: 38,40 TL

Öğrenci: 20,85 TL



Böylece toplu taşıma, özellikle düzenli kart kullanmayan vatandaşlar için daha maliyetli hale geldi.

ZAM ORANI YÜZDE 20’YE DAYANDI

Yeni tarifeyle birlikte bazı kalemlerde zam oranı yüzde 20’ye yaklaştı. Özellikle tam ve indirimli tarifelerde yapılan yüksek artış, vatandaşların tepkisini beraberinde getirdi.

Sosyal medyada çok sayıda Gaziantepli, “Bu maaşlarla nasıl ulaşım sağlayacağız?”, “Toplu taşıma artık lüks oldu” ve “Her şeye zam geliyor” yorumları yaptı.

AYNI TARİFE OTOBÜS VE TRAMVAYDA GEÇERLİ

Yeni fiyat tarifesinin hem belediye otobüslerinde hem de tramvay hatlarında uygulanacağı öğrenildi. Zamlı tarifeler 18 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecek.