Gaziantep'te Flament Tekstil işçileri, ücretlerini alamadıkları iddiasıyla fabrika önünde eyleme başladı. İşçiler alacaklarının ödenmesi talebi ile eylemlerine devam ederken, işveren cephesinden henüz açıklama yapılmadı.

'BİR AYDIR MAĞDURUZ'

İşçilerden İbrahim Halil, "Bir aydır mağduruz, hakkımızı arıyoruz, hakkımızı vermiyorlar. Kapının önünden kovuyorlar. Hakkımızı istiyoruz, vermemek için her türlü yöntemi deniyorlar" diye konuştu.

Bir başka işçi ise "Bu kadar işçi çıkışını, tazminatını bekliyor. Öyle anlaşıldı. Arabulucuya gittik, arabulucu fabrikaya, fabrika tekrar arabulucuya yönlendiriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık, kimse açıklama da yapmıyor. Fabrika yetkilileri 'Gidin istediğiniz yere şikayet edin' diyor. Yukarıdan bize bağırıp çağırıyorlar" diye konuştu.

İşçileri ziyaret eden BİRTEK-SEN Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik de "İşçilerin burada olması, hakkını alması demek. İşçilerin birlik ve beraberliği bu sorunları çözecek" diyerek işçilere destek verdiklerini belirtti.