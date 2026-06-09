Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Gaziantep 5. OSB'de üretim yapan bir tekstil fabrikasında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Fabrikadan yükselen alevleri görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 DAKİKADA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Olay yerinde incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, yangına ilişkin süreci paylaştı. İtfaiye Daire Başkanlığına ilk ihbarın saat 09.04'te ulaştığını aktaran Uğur, ekiplerin yalnızca 6 dakika içinde yangın mahalline ulaşarak hızlıca müdahaleye başladığını dile getirdi.

100'DEN FAZLA PERSONEL GÖREV BAŞINDA

Yangının büyüklüğü nedeniyle bölgede adeta bir seferberlik ilan edildi. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ve OSB İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre ilçe belediyelerinin de destek sağladığı yangına, 50'ye yakın itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde personel ile müdahale edildi. Alevlerin fabrikanın diğer alanlarına ve komşu tesislere sıçraması başarılı operasyonla engellendi.

FABRİKADA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangının kontrol altına alınmasının ardından tesiste soğutma ve tamamen söndürme işlemlerine geçildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, tekstil fabrikasında çok ciddi boyutta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, üretim tesisindeki yangının çıkış kaynağını tespit etmek üzere ilgili şube müdürlükleri ve uzman ekiplerle birlikte detaylı bir inceleme başlatılacağını belirtti.