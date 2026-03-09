Gaziantep’te tarihi eser operasyonu düzenlendi. Polisin düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde 179 sikke ve 29 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Odunlukta yapılan aramada çuval ve poşetlere gizlenmiş tarihi eser niteliğinde 179 sikke ve 29 obje ele geçirildi Tarihi eserlere el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.