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Kaynak: DHA

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi’ndeki İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddialara göre, daha önce yolcu paylaşımı nedeniyle tartışma yaşayan Cebrail S., dayısı Mehmet D. ve kuzeni Ahmet D. ile birlikte ayrıldığı durağa geri döndü. Taraflar arasında yeniden başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında taksi durağının işletmecisi Vakkas G., oğulları Ali G. ve Volkan G. ile Mehmet D., Ahmet D. ve Efe D. vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, daha sonra ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.