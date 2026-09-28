Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Küsget Sanayi Sitesi’nde yol kenarında bulunan sahipsiz çanta, paniğe neden oldu. Çantadan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi.
Polis ekipleri, çantanın bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevreleyerek çevrede önlem aldı. Ardından durum bomba imha uzmanlarına bildirildi.
Bölgeye gelen bomba imha uzmanları, sinyal kesici cihaz kullanarak gerekli tedbirleri aldıktan sonra çantayı fünye aracılığıyla uzaktan patlattı. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen patlama, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.
Kontrollerde, patlatılan çantanın içerisinde kıyafet ve kişisel eşyalar bulunduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.