Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Sokak ortasında yaşanan çatışma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Karagöz Mahallesi Suburcu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflardan bazılarının tabanca ile ateş açması sonucu Gökhan Ö. (22), Arda Ç. (17), Sedat Nuri T. (22) ve Bülent Ersoy A. (20) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Öte yandan silahlı kavga anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde iki grubun tartışmasının ardından bazı şahısların silahla ateş açtığı, yaralanan kişilerin yere düştüğü ve çevrede panik yaşandığı görüldü.

Polis ekiplerinin olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.