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Kaynak: İHA

Gaziantep'te korku dolu anlar yaşandı. Olay, Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden Yavuzeli istikametine doğru ilerleyen Yasin Avcı yönetimindeki otomobilde, seyir esnasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Aracından yükselen alevleri son anda fark eden sürücü Yasin Avcı, otomobili durdurarak hızla dışarı çıktı ve mutlak bir faciadan kurtuldu. Yoldan geçen diğer sürücüler ise durumu fark ederek araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Müdahalenin ardından demir yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, emniyet güçleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.