Olay, sabah saatlerinde Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden tahliye olmasının üzerinden kısa bir süre geçen ve ismi henüz açıklanmayan şüpheli, bilinmeyen bir nedenle eşini rehin aldı. Evden gelen sesler üzerine mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Müzakereci polislerin şahsı teslim olması yönündeki uzun süreli ikna çabaları sonuç vermeyince, operasyon için düğmeye basıldı.

OPERASYONLA KURTARILDI

Titizlikle yürütülen operasyon sonucunda şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Saatlerce rehin tutulan kadın ise şans eseri yara almadan kurtarıldı. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansta ilk kontrolleri yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu ancak büyük şok yaşadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayın çıkış nedeni ve şahsın eşini neden rehin aldığına ilişkin geniş çaplı soruşturma devam ediyor.