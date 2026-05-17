Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Gaziantep kırsalında aynı gün içinde yaşanan iki farklı traktör kazası, iki üreticinin ölümüyle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre ilk kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı arıl Mahallesi'nde gerçekleşti. Araziyi sürdüğü sırada Taha Pekmezci'nin (78) kontrolünden çıkan 27 AJ 959 plakalı traktör devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, devrilen aracın altında kalan yaşlı çiftçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Pekmezci'nin cansız bedeni, adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Günün ikinci kazası ise Nurdağı ilçesi Bademli Mahallesi kırsalında meydana geldi. Benzer şekilde tarlada çalışma yürüten Adil Başpınar yönetimindeki 46 AGB 266 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, iş makinesinin altında kalan Başpınar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Çiftçinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin bitmesiyle birlikte yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ekipleri, her iki ilçede yaşanan ve ölümle sonuçlanan traktör kazalarına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.