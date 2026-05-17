Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir pet otelde, Poodle cinsi köpekler için yarışma düzenlendi. Yarışmada Poodle cinsi köpekler bakım, görünüm, uyum ve sosyal becerileriyle jüri karşısına çıktı.
Gaziantep’te patili güzellik yarışması: Poodle cinsi köpekler podyuma çıktı
Gaziantep’te düzenlenen Poodle Güzellik Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 50 köpek; bakım, görünüm, karakter ve sahipleriyle uyum kriterleriyle jüri karşısına çıktı. Dereceye giren patili dostlara otel konaklaması, bakım ve mama ödülleri verildi.
Köpekler, ırk uyumu, karakteristik özellikleri ve sahipleriyle olan ilişkileri açısından değerlendirildi. Yarışmaya 50 köpek katıldı. Yarışmada derece elde eden köpeklere otel konaklama hizmeti, mama ve ücretsiz kuaför hizmetleri sunuldu.
Jüri karşısına çıkan sahipleri köpeklerinin özelliklerini anlatarak puanlamaya katıldı. Etkinlikte aileleriyle birlikte gelen çocuklar da eğlenceli vakit geçirdi.
‘AMACIMIZ KÖPEK SAHİBİ AİLELERLE BİR ARAYA GELMEK’
Yarışmayı organize eden Uzman Veteriner Hekim Tuğba Tuzlu Aslan, asıl amacın köpek sahibi ailelerin bir araya gelmesi olduğunu belirterek, “Bugün ki etkinliğimiz 50 adet poodle cinsi köpeğin katılımıyla gerçekleşen ‘Poodle Güzellik Yarışması’ aslında bir poodle show. Böylelikle insanlara hayvan sevgisinin aşılanmasını, bu sevginin sürdürülebilir hale gelmesini ve hayvanlara karşı sorumluluk bilincinin aşılanması amaçlıyoruz. 50 katılım var."
"Köpekler ırk özelliğini taşıyıp taşımadıklarına, sahipleriyle uyum içerisinde olup olmadıklarına ve en şık en zarif köpek şeklinde değerlendirmeye alınıyor. Ödül olarak otelimizde konaklama hizmeti, tıraş, banyo ve spa hizmeti, ücretsiz bakım ve mama hizmeti verilecek. Şu an herkes çok heyecanlı ve derece bekliyor. Bu tip organizasyonlarda bizim asıl amacımız birine bir derece vermek değil de tam tersi sosyalleşme ve köpek besleyen ailelerin bir araya gelmesi” ifadelerini kullandı.