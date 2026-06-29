Nurdağı Sakçagözü Mahallesi Beydilli mevkisindeki zeytin bahçesinde çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Nurdağı Kartal Orman İşletme Şefliğine ait 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 belediye su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Jandarmanın çevrede önlem aldığı yangını söndürme çalışmalarına 1 helikopter ile hava desteği de sağandı.
Havadan ve karadan 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, 20 hektar meşelik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemede başlatıldı.