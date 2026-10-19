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Kaynak: Haber Merkezi

Gaziantep / Mete Büyükmurat / Yeniçağ



Gaziantep'te bir ortaokul öğrencisinin okul müdürünün fiziksel müdahalesine maruz kaldığı iddia edildi. Ailenin şikâyeti üzerine alınan polis ifadesi ve altı günlük istirahat raporu ortaya çıktı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir ortaokulda yaşandığı öne sürülen şiddet olayı gündeme geldi. Yedinci sınıf öğrencisi M.E.K.'nin okul müdürü tarafından fiziksel müdahaleye maruz bırakıldığı iddiasıyla ailesi emniyete başvurdu. Ortaç Haber'e ulaştırılan polis ifade tutanağı ve sağlık belgeleri, olayın ardından yapılan başvuruları ortaya koydu.

ŞİDDET SEMİNERİNİN ARDINDAN YAŞANDI

Baba M.K.'nin anlatımına göre, 16 Ekim 2026 sabahı okulda şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık semineri düzenlendi. Öğrencinin annesi de seminere katıldı. Aynı gün öğle saatlerinde okul kantini yakınında fiziksel müdahale yaşandığı iddia edildi.

ÖĞRENCİNİN POLİS İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çocuk Şube Müdürlüğünde alınan ifadede M.E.K., saat 12.50 sıralarında arkadaşıyla selamlaşırken okul müdürünün kendisini çağırdığını anlattı.

Öğrenci, müdürün kulağını çektiğini, kendisini ittiğini ve boynunu sıktığını ileri sürdü. Yaşadıklarından korktuğunu ve okula gitmek istemediğini belirtti.

İfade tutanağının 16 Ekim günü saat 20.41'de, avukatın da bulunduğu süreçte tamamlandığı görülüyor.

HASTANEDEN ALTI GÜNLÜK İSTİRAHAT RAPORU

Gaziantep Üniversitesi hastanesine ait adli muayene formunda başvuru nedeninin darp olarak işaretlendiği görülüyor. Aynı tarihli diğer sağlık belgesinde ise öğrenciye altı gün istirahat verilmesi uygun bulundu.

Ancak bu belgeler, olayın nasıl gerçekleştiğini veya sorumlusunu tek başına kanıtlamıyor.

AİLE TANIKLARIN DİNLENMESİNİ İSTİYOR

Baba M.K., olayın öğrenciler tarafından görüldüğünü belirterek tanıkların dinlenmesini ve varsa güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini istedi.

Aile, çocuğun yaşananlardan psikolojik olarak etkilendiğini, bu nedenle destek almaya başladığını da açıkladı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Okul müdürünün iddialara ilişkin yanıtı ve Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğünün değerlendirmesi henüz alınamadı.

Polis tutanağında olayın “kasten yaralama” olarak kaydedilmesi, suçun işlendiğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. İddiaların yetkili makamlarca araştırılması, tanık beyanlarının değerlendirilmesi ve varsa kamera kayıtlarının incelenmesi bekleniyor. Soruşturmanın sonucuna ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.