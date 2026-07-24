Kaza, Yeşilvadi Bulvarı'nda önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fuat Donat'ın kullandığı ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki refüje çarptıktan sonra devrildi.

Gaziantep'te motosiklet kazası: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Resim : 1

Kazanın ardından ağır yaralanan Donat için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde bir süre kalp masajı uyguladığı genç sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bilecik’te korkunç kaza: Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptıBilecik’te korkunç kaza: Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptıGündem

Fuat Donat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Donat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi ve Yeşikent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gaziantep'te motosiklet kazası: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Resim : 3

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.