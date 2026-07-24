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Kaynak: İHA

Kaza, Yeşilvadi Bulvarı'nda önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fuat Donat'ın kullandığı ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazanın ardından ağır yaralanan Donat için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde bir süre kalp masajı uyguladığı genç sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Fuat Donat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Donat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi ve Yeşikent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.