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Kaynak: AA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir mermer atölyesinde meydana gelen olayda bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı.

Halep Bulvarı'ndaki atölyede mermerlerin bulunduğu stant, Hüseyin Gezer ile Suriye uyruklu Yusuf Hacşehelanmed'in üzerine düştü.

BİR İŞCİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR İŞCİ AĞIR YARALANDI

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf Hacşehelanmed'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Hüseyin Gezer ise Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından Hacşehelanmed'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.