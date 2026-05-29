Bayram tatili nedeniyle karayollarında artan araç yoğunluğunu anlık olarak takip etmek isteyen emniyet güçleri, denetimlerde teknolojinin imkanlarından yararlandı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince karadan yürütülen resmi yol kontrol faaliyetlerine, insansız hava araçları (dron) da havadan destek verdi. Kural ihlali yapan sürücüler havadan tek tek tespit edilerek uygulama noktalarına bildirildi.

SÜRÜCÜLERE HEM UYARI HEM BROŞÜR

Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere yönelik başta aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonuyla konuşma ve hatalı şerit ihlali gibi hayati konularda kontroller yapıldı. Polis ekipleri, sürücülerin bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için kurallara harfiyen uyulması gerektiği yönünde uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşürler dağıttı.

DENETİMLER TATİL BOYUNCA KESİNTİSİZ SÜRECEK

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla dron destekli trafik denetimlerinin ve yol uygulamalarının Kurban Bayramı tatili bitimine kadar aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.