Gaziantep’in İslahiye- Hassa kara yolunun 15’inci kilometresinde öğle saatlerinde kaza meydana geldi. 20 yaşındaki B.D.'nin kullandığı otomobil ile 72 yaşındaki İ.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışma sonucu medyana gelen kazada, hafif ticari araç sürücüsü İ.Ö ve yanındaki 2'si çocuk, toplam 4 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.