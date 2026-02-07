Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mustafa Taşar Caddesi’nde iddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun damperi seyir halinde ilerlerken bilinmeyen bir nedenle açıldı.

Damperi köprüye çarpan kamyon yan yattı - Resim : 1Açık damperin köprüye çarpması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini de kaybettiği kamyon yan yattı. Kazayı sürücüsünün yara almadan atlattığı öğrenilirken, kamyonda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Damperi köprüye çarpan kamyon yan yattı - Resim : 2
Kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

