Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

GAZİANTEP FK SORESCU İLE ÖNE GEÇTİ

Maçta ilk yarının son dakikasında Sorescu'nun attığı golle Gaziantep FK devreyi 1-0 önde kapattı.

Gaziantep'te Konyaspor'un imdadına Kramer yetişti - Resim : 1

KRAMER KONYASPOR'A GOLLE GERİ DÖNDÜ

Son bölüme kadar üstünlüğünü koruyan Gaziantep FK karşısında Konyaspor'un imdadına ara transfer Blaz Kramer yetişti ve Slovenyalı santrfor 88'de skora eşitleyerek eski takımına golle geri döndü.

Blaz Kramer, Konyaspor’a resmen geri döndüBlaz Kramer, Konyaspor’a resmen geri döndüSpor

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken Gaziantep FK puanını 25'e, Konyaspor ise 19'a yükseltti.

Gaziantep'te Konyaspor'un imdadına Kramer yetişti - Resim : 3

ÇAĞDAŞ ATAN HENÜZ GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Konyaspor'un 3 puan hasreti 8 maça çıktı.