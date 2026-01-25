Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
GAZİANTEP FK SORESCU İLE ÖNE GEÇTİ
Maçta ilk yarının son dakikasında Sorescu'nun attığı golle Gaziantep FK devreyi 1-0 önde kapattı.
KRAMER KONYASPOR'A GOLLE GERİ DÖNDÜ
Son bölüme kadar üstünlüğünü koruyan Gaziantep FK karşısında Konyaspor'un imdadına ara transfer Blaz Kramer yetişti ve Slovenyalı santrfor 88'de skora eşitleyerek eski takımına golle geri döndü.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken Gaziantep FK puanını 25'e, Konyaspor ise 19'a yükseltti.
ÇAĞDAŞ ATAN HENÜZ GALİBİYETLE TANIŞAMADI
Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Konyaspor'un 3 puan hasreti 8 maça çıktı.