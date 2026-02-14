Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şiddetli sağanak yağış yüzünden depremzedelerin yaşadığı konteyner kenti su bastı. 60 depremzede yurttaşın tahliye edildiği bildirildi.

'TARİHİN EN YÜKSEK YAĞIŞI'

İslahiye Kaymakamlığı sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Yapılan açıklamada, '’Tarihin en yüksek yağışlarını alıyoruz. 60 vatandaşımızın yağış sebebiyle güvenli barınma alanlarımıza naklettik. İslahiye Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Emniyet, Jandarma, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve DSİ Koordineli şekilde yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmektedir” ifadelerine yer verildi.