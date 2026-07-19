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Kaynak: İHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi tarafından uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar neticesinde Nizip ilçesinde yapılan operasyonda yasadışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen M.Y isimli şahıs gözaltına alındı.

Şahsa ait ikamet ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde 215 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği ve 20 adet av tüfeği fişeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi.