Olay, Nizip ilçesine bağlı Tahtani Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2’si engelli 4 çocuk annesi Hatice Kübra D. ile kimliği henüz açıklanmayan bir kişi arasında evde tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada şüpheli, yanında bulunan bıçakla Hatice Kübra D.’yi göğsünden yaraladı. Olay sırasında evde bulunan çocuklardan biri koşarak emniyete gidip annesinin yaralandığını söyleyerek yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, ağır yaralanan kadının yanı sıra şüpheliyi de yaralı halde buldu. Şahsın olay sonrası bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hatice Kübra D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden kadının eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.