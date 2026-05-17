Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Gaziantep, feci bir kaza haberiyle sarsıldı. Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi’nde yaşanan olayda, 23 yaşındaki bir genç kız yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, dün yaşanan olayda 23 yaşındaki Duygu O., evinin pencerelerini temizlediği sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Cam sildiği esnada dengesini kaybeden genç kız, oturdukları apartmanın 8. katından binanın beton teras zeminine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Duygu O.’ya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla hemen hastaneye kaldırılan genç kız, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Duygu O.’nun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi ve resmi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.