Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Külah, boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Sibel Külah'ın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adem Külah eşini koli bandı ile bağlayarak, başından aşağı kezzap döktü.

Adem Külah ardından eşinin yakınlarını arayıp durumu anlattıktan sonra evden çıkıp polise giderek teslim oldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Sibel Külah, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAFA DERİSİ YANDI, GÖRME KAYBI YAŞADI

Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi süren ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Sibel Külah'ın kafa derisinin tamamen yandığı ve görme kaybı yaşadığı bildirildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Adem Külah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.