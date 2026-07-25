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Kaynak: İHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yürütülen operasyon dahilinde, Şehitkamil ilçesinde M.A.D. isimli şahsa ait adreste arama yapıldı.

İş yerinde yapılan incelemelerde piyasaya sürülmeye hazır, toplam değeri 1 milyon 550 bin TL olan çok sayıda gümrük kaçağı ürün bulundu. Arama sonuçlarında şu malzemelere el konuldu:

64 adet akıllı cep telefonu

78 adet şarj kablosu

37 adet şarj adaptörü

22 adet kablosuz kulaklık

10 adet akıllı kol saati

2 adet saç şekillendirici.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A.D. hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.