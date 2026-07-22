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Kaynak: İHA

Gaziantep'te işçi servisinin önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 işçi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi 2.Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Z.A. idaresindeki 27 S 0926 plakalı işçi servisi, önünde seyir halinde olan O.A. kontrolündeki 27 BLC 71 plakalı tıra arkadan çarptı. İşçi servisinin tıra arkadan çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 işçi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.