Yangın, Şehitkamil ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde (KÜSGET) otomotiv malzemelerinin bulunduğu bir iş yerinde çıktı. İddiaya göre, iş yerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Gaziantep'te iş yeri yangını: Kontrol altına alındı
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Yangın, Şehitkamil ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde (KÜSGET) otomotiv malzemelerinin bulunduğu bir iş yerinde çıktı. İddiaya göre, iş yerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Gaziantep'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.
Yangın, Şehitkamil ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde (KÜSGET) otomotiv malzemelerinin bulunduğu bir iş yerinde çıktı. İddiaya göre, iş yerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.