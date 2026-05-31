Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı, hürriyeti tahdit (alıkoyma) ve tehdit suçlarını örgütlü olarak işleyen bir şebekeye yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin kan donduran yöntemi ortaya çıkarıldı. Zanlıların, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girişini organize ettikleri düzensiz göçmenleri güvenli evlerde alıkoydukları, ardından bu kişileri darbederek kayıt altına aldıkları belirlendi. Şebeke üyelerinin, işkence ve darp anlarına ait bu görüntüleri göçmenlerin yurt dışındaki ailelerine göndererek tehdit yoluyla zorla para talep ettikleri tespit edildi.

9 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şebekenin faaliyet gösterdiği adreslerin belirlenmesinin ardından jandarma ekipleri, kent genelinde önceden tespit edilen 9 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 9 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi:

-1 adet ruhsatsız tabanca

-1 adet ruhsatsız av tüfeği

-9 adet fişek

-1 adet uyuşturucu kullanma aparatı

-Şantaj videolarının gönderilmesinde kullanıldığı değerlendirilen 8 adet cep telefonu

7 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ, 2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Jandarma Komutanlığındaki yasal işlemleri ve sorguları tamamlanan 9 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.N.K., Y.T., C.A., R.B.K., S.A.K., M.İ.K. ve A.B. "göçmen kaçakçılığı", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler M.D.B. ile D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.