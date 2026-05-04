Gaziantep’te öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, dolu ve şiddetli rüzgar kentte yaşamı felç etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı binaların çatıları uçtu ve Alleben Deresi'nin taşması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Şehir merkezinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, kısa sürede yolların suyla dolmasına neden oldu. Fırtınanın şiddetine dayanamayan çok sayıda ağaç devrilirken, binalardan uçan çatı parçaları korku dolu anların yaşanmasına yol açtı.

Yağışın etkisiyle debisi yükselen Alleben Deresi yer yer taştı. Taşkın suları dere kenarında park halindeki araçlarda hasara yol açtı. Bölgedeki ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri tahliye çalışmaları için teyakkuz haline geçti.

Gaziantep Valiliği, yaşanan doğal afet sonrası vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada; su seviyesi güvenli noktaya çekilene kadar dere yatağı çevresinden uzak durulması gerektiği önemle vurgulandı.