Kaynak: İHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey, Şehitkâmil, Nizip ve İslahiye ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahıs, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. isimli şahıs ve göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.