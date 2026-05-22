Gaziantep’te TAG Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. Nurdağı ilçesi yakınlarında seyir halindeki meyve yüklü TIR, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak viyadükten aşağı düştü.
İddiaya göre, İsmail G. yönetimindeki 33 BBP 313 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen A.Ç. idaresindeki 46 LD 335 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ağır tonajlı araç viyadükten düşerken, çevredeki sürücüler durumu hemen ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Ahmet B. ile Mehmet G.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan TIR sürücüsü İsmail G., G.B., otomobil sürücüsü A.Ç. ile R.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle TAG Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmalarının ardından trafik kontrollü şekilde normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.