Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde eşi Merve K.'yi pompalı tüfekle öldüren ve ardından sokakta rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan Harun K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Hakim karşısına çıkarılan Harun K., "kasten adam öldürme ve yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE EŞİNE, ARDINDAN SOKAKTA ATEŞ AÇTI

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı 60. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Harun K. (32) ile eşi Merve K. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Harun K., pompalı tüfekle eşine ateş etti. Şüpheli daha sonra sokağa çıkarak rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Merve K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ise olayın ardından gözaltına alınmıştı.