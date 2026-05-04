Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen ve beş gün devam eden organizasyon tamamlandı.

Kırsal Sakçagözü Mahallesi’nde, 1060 metre rakımlı bölgede ilk kez düzenlenen yarışmaya 80 sporcu katıldı.

Genel klasmanda Kerem Dinçer birinciliği elde ederken, Emre Aktepe ikinci, Serhad Karaduman ise üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonda dört farklı kategoride dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.