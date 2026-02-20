Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde gündüz saatlerinde bir eve giren hırsızlar, içeride bulunan iki kadına saldırarak yaralanmalarına neden oldu. Olayda boğulmaya çalışılan Emine Y. (52) ağır yaralanırken, darp edilen diğer kadın da hastaneye kaldırıldı.

Ünaldı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, hırsızlık amacıyla eve giren şüpheliler, ev sahiplerinin kendilerine direnmesi üzerine saldırıya geçti. Saldırganların Emine Y.’yi boğmaya çalıştığı, diğer kadını ise darbettiği öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emine Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.