T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlardaki basın ve halkla ilişkiler bölümünde görev yapanlara yönelik düzenlenen "İletişimin Yeni Yüzyılı" Güçlü İletişim, Etkin Kamu Gaziantep eğitim programının ardından, basın mensuplarının dijital dünyadaki yetkinliklerini artırmak amacıyla "Sosyal medyanın etkin kullanımı" eğitim programı düzenledi.

Program kapsamında, sosyal medyanın habercilikteki önemi, doğru ve etkili kullanım yöntemleri ile dijital platformların sunduğu fırsatlar ele alındı. Katılımcılara, sosyal medyanın hızlı bilgi akışı sağlamasıyla birlikte doğru ve güvenilir içerik üretiminin önemi de aktarıldı.



"Basın kartı kimlik kartı olarak beyan edilebilecek"

Basın kartlarının kimlik kartı olarak gösterildiğinde başka bir beyan söz konusu olmadan onun kabul görüleceğini ifade eden T.C. İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, "Biz İletişim Başkanlığı olarak basın mensuplarının daha kolay daha nitelikli şartlarda görevlerini ifa etmeleri için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Basın kartları komisyonu başkanlığını İletişim Başkanımız Prof. Dr. Burhaneddin Duran Bey’in ilettiği görev çerçevesinde yürütüyorum. Gazetecilerin karşılaştığı sorunlarla ilgili çok sayıda bilgiyi edinme imkanına kavuşuyorum. Komisyon üyesi meslektaşlarımızın talep ettikleri, dillendirdikleri hususlar konusunda hazır çözümler üretmeye çalışıyoruz. En son İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı emniyet teşkilatı ve mülki idare amirlerine göndermiş olduğu talimatlar doğrultusunda bir kimlik kartı olarak gösterildiğinde başka bir beyan söz konusu olmadan onun kabulü konusuna sizler de şahitsiniz. İletişim Başkanlığımız genel itibariyle bu eğitimleri sürdürecek. İletişim Başkanlığı olarak 19 bölge müdürlüğümüz bulunuyor. Bağlı bulunan illerdeki tüm basın mensuplarımızın taleplerini dinlemekle yükümlü" diye konuştu.

Düzenlenen programa T.C. İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın ve çok sayıda basın mensubu katıldı.