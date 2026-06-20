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Kaynak: AA

Olay, Çıksorut Mahallesi Şehit Mecit Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ö. (43) ile oğlu M.E.Ö. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.Ö'nün evde bulunan pompalı tüfekle babasına ateş ettiği iddia edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Ö'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli M.E.Ö'yü gözaltına aldı.