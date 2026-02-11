Gaziantep’te askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 10 asker yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Gaziantep-Nurdağı otoyolunun 50’nci kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yağış ve yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği askeri araç yol kenarındaki şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.