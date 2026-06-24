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Kaynak: AA

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütleri ile bağlantılı yapıların faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan M.K'yi yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.