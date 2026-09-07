Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. ile hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O. yakalandı.

2 ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ekiplerince yakalanan F.S. ve A.O., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.