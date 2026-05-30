Gaziantep’in Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Bağtepe Mahallesi’nde üzücü bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Vakkas Sakar, serinlemek amacıyla arkadaş grubuyla birlikte bölgedeki dereye gitti.

Arkadaşlarıyla birlikte suya giren Sakar, bir süre sonra akıntıya kapılarak fenalaştı ve suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, genci kurtarmak için hamle yaparken bir yandan da durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye hızla jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu sudan çıkarılan Vakkas Sakar’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Yavuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sakar’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yaşanan acı olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.