Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte para şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin daha önce gerçekleştirdiği operasyonlarda, farklı tarihlerde toplam 3 milyon 795 bin 400 lira değerindeki sahte 200 TL'lik banknotları piyasaya sürdüğü belirlenen 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında düzenlenen yeni operasyonlarda 6 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tüfek ile 14 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.