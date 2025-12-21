Günler sürecek etkinliklerin ilk gününde yüzlerce Gaziantepli, milli mücadelenin simgesi olan 25 Aralık ruhunu birlikte yaşadı.

Koru Park’ta yoğun katılımla gerçekleştirilen programda DJ performansı, konser ve sokak ateşi etkinliği düzenlendi.

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, parkı dolduran vatandaşlar müzik eşliğinde eğlenirken, Gaziantep’in bağımsızlık mücadelesinin gururunu ve onurunu derinlemesine hissetti. Coşku dolu anların yaşandığı gecede, Antep’i "Gaziantep" yapan kahraman atalar saygı ve minnetle anıldı.25 Aralık sadece bir tarih değilKutlamalara katılan vatandaşlar, birlik ve beraberlik duygusunun ön planda olduğu etkinliklerden memnuniyetlerini ifade ederken, 25 Aralık’ın yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda direniş, fedakârlık ve vatan sevgisi sembolü olduğunu vurguladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran Gaziantepliler, kurtuluş destanını yazan ecdadın mirasına sahip çıkmanın gururunu yaşadı.

"25 ARALIK, BU ŞEHRİN ONURUDUR"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep’in tarih boyunca bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkan bir şehir olduğunu belirtti. Yılmaz, "25 Aralık, bu şehrin onurudur, gururudur. Gaziantep halkı, imkânsızlıklar içinde verdiği destansı mücadeleyle tüm dünyaya örnek olmuştur. Bizler de bu ruhu özellikle gençlerimize aktarmak, onları tarihleriyle buluşturmak istiyoruz. Bu etkinlikler, geçmişimizi hatırlamak, şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek içindir. Gençlerimizin 25 Aralık ruhunu hissederek büyümesi, bu şehrin geleceği adına son derece önemlidir" dedi.

Başkan Umut Yılmaz, Gaziantep’in kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerin önümüzdeki günlerde farklı programlarla devam edeceğini söyleyerek, tüm vatandaşları kutlamalara davet etti.

KUTLAMALAR DEVAM EDECEK

Şehitkamil Belediyesi 25 Aralık etkinlikleri 22 Aralık Pazartesi günü Şehitkamil Sanat Galerisi’nde açılacak. "Gazi Şehrin İzinde - 104 Eserle 104. Yıl" Resim Sergisi, 23 Aralık Salı günü D.T. Şehitkamil Sahnesi’nde düzenlenecek.

"Destansı Kurtuluş Konseri", 24 Aralık Çarşamba günü Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek usta sanatçı Esat Kabaklı’nın "Kahramanlık Türküleri Konseri" ile devam edecek.