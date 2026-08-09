Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Gaziantep’te 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı - Resim : 1

Nizip ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında yapılan kimlik ve sorgulama işlemlerinde, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 17 yıl 6 aylık kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. tespit edilerek gözaltına alındı.

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Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra cezasının infazı için cezaevine gönderildi.