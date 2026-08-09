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Kaynak: AA

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Nizip ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında yapılan kimlik ve sorgulama işlemlerinde, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 17 yıl 6 aylık kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. tespit edilerek gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra cezasının infazı için cezaevine gönderildi.