Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen kararlı çalışmalar aralıksız sürüyor.
JANDARMADAN OĞUZELİ'NDE NOKTA OPERASYON
Yürütülen istihbari ve fiziki takip neticesinde, "silahla yağma" suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla uzun süredir aranan M.A. isimli şahsın Oğuzeli ilçesinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari zanlı gözaltına alındı.
ADLİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli M.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Güvenlik güçlerinin kentteki huzur ve güven ortamını sağlamaya yönelik firari takibi operasyonlarının devam edeceği bildirildi.