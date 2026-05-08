Gaziantep Valiliği, Türk Kızılayı ve Şahinbey Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 'Vatan İçin Can, Millet İçin Kan' kampanyasının 17’ncisi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurulan dev çadırlarda gerçekleştiriliyor. Şölen havasında geçen kampanyada vatandaşlar, kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdu.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU: BUGÜN 20 BİN BARAJINI AŞACAĞIZ

Kampanya alanında incelemelerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bağış rakamlarının her geçen saat arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Geleneksel hale getirdiğimiz kampanyamızda şu an tam bir şölen havası hakim. İlk iki gün itibarıyla 14 bin 60 üniteye ulaştık. Bugün üçüncü ve son günümüz. Yoğun ilgiye bakarak bu sayının gün sonunda 20 bin ünitenin üzerine çıkacağını ve yeni bir rekora imza atacağımızı öngörüyoruz.”

BAĞIŞÇIYA SAĞLIK MESAJI: KAN VER, AYAKKABI AL, SPOR YAP

Başkan Tahmazoğlu, kan bağışının toplumsal bir şifa vesilesi olduğunu hatırlatarak, bağışçıları teşvik etmek adına belediye olarak bir hediye sunduklarını belirtti:

“Kan vermek hem bağışçının sağlığına iyi geliyor hem de üç kişinin şifa bulmasını sağlıyor. Vatandaşlarımıza teşekkür etmek amacıyla onlara spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Amacımız ‘Kan ver sağlıklı kal, spor yap sağlıklı kal’ mesajını yaymak.”

VATANDAŞLAR MEMNUN: KAN ACİL DEĞİL, SÜREKLİ İHTİYAÇ

Kampanyaya destek veren vatandaşlar da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bağışçılardan Selçuk Uysal, kan vermenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kendim de bir sağlıkçıyım. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Her yıl bu kampanyaya katılarak hem kendi sağlığımızı koruyoruz hem de hiç tanımadığımız üç kişiye hayat oluyoruz. Şahinbey Belediyemize bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz.”

Gaziantep’teki kan bağışı maratonunun bu gece geç saatlere kadar devam etmesi ve Kızılay tarihindeki en yüksek yerel bağış rakamlarından birine ulaşması bekleniyor.

Bağışçılardan Hüseyin Kurt ise “'Her yıl düzenli olarak bu kampanyaya katılıp kan veririz. Burada sağlık çalışanları da kan veren vatandaşlara çok iyi bakıyor. Sağlık çalışanı sigara içtiğimi öğrenince zararını anlattı ben de bu vesileyle sigara içmeyi bırakıyorum bugün. Kan ihtiyaçtır. Olası felaketlerde kan bankamızda kan olursa kimse zorluk çekmez. Kan olmazsa canlar kaybolur” diye konuştu.