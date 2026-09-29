Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Yunan baklavası görünce çıldırdı, baklavacı oldu: SpaceX ve Paris Hilton müptelası oldu

Yunan baklavası görünce çıldırdı, baklavacı oldu: SpaceX ve Paris Hilton müptelası oldu

İstanbul’da yazılım eğitimi aldıktan sonra yüksek lisans için gittiği ABD’de mesleğini bırakan Adnan Yılmaz, Gaziantep baklavasını SpaceX ve Paris Hilton gibi ünlü isim ve dev markalara ulaştırıyor.

Kaynak: DHA
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Yunan baklavası görünce çıldırdı, baklavacı oldu: SpaceX ve Paris Hilton müptelası oldu - Resim: 1

Gaziantepli 52 yaşındaki Adnan Yılmaz, İstanbul’da aldığı yazılım mühendisliği eğitiminin ardından 2000’li yılların başında işletme alanında yüksek lisans yapmak üzere ABD’ye gitti.

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Yunan baklavası görünce çıldırdı, baklavacı oldu: SpaceX ve Paris Hilton müptelası oldu - Resim: 2

Burada yazılımcı olarak çalıştığı sırada Türk baklavasının "Yunan baklavası" olarak tanınmasına tepki duyan Yılmaz, mesleğini bırakarak Gaziantep'e döndü.

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Yunan baklavası görünce çıldırdı, baklavacı oldu: SpaceX ve Paris Hilton müptelası oldu - Resim: 3

Baklava ustalarından özel eğitimler alarak ustalığını belgeleyen Yılmaz, coğrafi işaretli Gaziantep baklavasını ihracat yoluyla ABD pazarına sunmaya başladı.

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Yunan baklavası görünce çıldırdı, baklavacı oldu: SpaceX ve Paris Hilton müptelası oldu - Resim: 4

Yılmaz'ın İngilizce hazırladığı baklava yapım videosu da sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı.

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Yunan baklavası görünce çıldırdı, baklavacı oldu: SpaceX ve Paris Hilton müptelası oldu - Resim: 5

Yazılım sektörünü geride bıraktığı için pişmanlık duymadığını belirten Yılmaz, temel hedeflerinin kültürel mirasın tanıtımı olduğunu dile getiriyor.

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Yunan baklavası görünce çıldırdı, baklavacı oldu: SpaceX ve Paris Hilton müptelası oldu - Resim: 6

Ürünlerin reçetelerini Amerikan tüketicisinin damak tadına uyarladıklarını aktaran girişimci; İtalyanların pizzası veya Fransızların makaronu gibi Gaziantep baklavasını da küresel bir marka haline getirmek istediklerini ifade ediyor.

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Yunan baklavası görünce çıldırdı, baklavacı oldu: SpaceX ve Paris Hilton müptelası oldu - Resim: 7

SPACEX VE PARİS HİLTON'UN ORGANİZASYONLARINA BAKLAVA İHRACATI

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Yunan baklavası görünce çıldırdı, baklavacı oldu: SpaceX ve Paris Hilton müptelası oldu - Resim: 8

ABD genelinde farklı eyaletlere ve büyük şirketlere sevkiyat gerçekleştirdiklerini kaydeden Yılmaz, Gaziantep lezzetlerini Los Angeles’ta Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’e ve dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton’un özel organizasyonuna kadar ulaştırdıklarını vurguladı.

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Yunan baklavası görünce çıldırdı, baklavacı oldu: SpaceX ve Paris Hilton müptelası oldu - Resim: 9

ABD pazarında Gaziantep baklavasına yönelik farkındalığın her geçen gün arttığını belirten Yılmaz, Amerikan pazarının ardından hedeflerinin tüm dünyaya bu lezzeti duyurmak olduğunu kaydetti.

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Yunan baklavası görünce çıldırdı, baklavacı oldu: SpaceX ve Paris Hilton müptelası oldu - Resim: 10
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