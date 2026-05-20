UNESCO’nun “Yaratıcı Şehirler Ağı”nda yer alan gastronomi kenti Gaziantep’te, Antep baklavasına yönelik siparişler bayram yaklaşırken ciddi oranda arttı.

Artan talebi karşılamak amacıyla bazı işletmeler üretim vardiyalarını artırırken, bazı tesislerde üretimin 24 saate çıkarıldığı bildirildi.

Baklava üreticisi Ömer Faruk Çiftçi, Antep baklavasının farkını kullandıkları malzemelerin oluşturduğunu belirtti. Çiftçi, sade yağ ve ilk hasat “boz fıstık” kullanımının kaliteyi belirleyen temel unsurlar olduğunu ifade etti.

Yaklaşan bayramla birlikte sipariş yoğunluğunun arttığını aktaran Çiftçi, günlük üretimin normalde 70-80 ton seviyesinde olduğunu, bayram döneminde ise bu rakamın 120 tona kadar yükseldiğini söyledi.

Üretimin büyük bölümünün yurt içi ve yurt dışına gönderildiği, kalan kısmın ise Gaziantep’te tüketildiği kaydedildi. Çin, ABD ve Avrupa ülkelerinden de yoğun sipariş alındığı bildirildi.

Yaklaşık 35 yıldır baklava ustası olan Kadir Kocaoğlu, bayram dönemlerinde üretim yoğunluğunun her yıl arttığını ve siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.