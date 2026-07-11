Kaynak: İHA

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük beğeni toplayan bu anlamlı uygulama, gelenekselleşerek bu yıl da kentin gururu olan başarılı şampiyonlar için devam ediyor.

"Eğitim Dostu Gaziantep" vizyonu doğrultusunda eğitim yatırımlarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, akademik başarıyı teşvik eden projelerine bir yenisini daha ekledi. Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye genelinde zirveye yerleşen Gaziantepli gençler, gösterdikleri üstün başarının karşılığı olarak tarihi ve kültürel bir yurt dışı turuna çıkacak.

ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN İZİNDE TARİH VE KÜLTÜR YOLCULUĞU

"Gönül coğrafyası" temasıyla düzenlenecek program kapsamında şampiyon öğrenciler, "Bilge Kral" olarak anılan Aliya İzzetbegoviç’in ülkesi Bosna Hersek’i keşfedecek. Gençlerin vizyonunu geliştirmeyi amaçlayan gezide; Saraybosna, tarihi Mostar Köprüsü, Mostar şehri ve Blagaj gibi ülkenin en önemli simge mekanları ziyaret edilecek.

Profesyonel rehberlerin eşlik edeceği kültür turu boyunca öğrenciler, ortak tarihi ve köklü medeniyet bağlarını yerinde gözlemleme fırsatı bulacak. Bu sayede sınav başarısı, gençler için unutulmaz ve kalıcı bir yaşam tecrübesine dönüşecek.

EĞİTİMDE BAŞARI ULUSLARARASI KÜLTÜR TURUYLA TAÇLANIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu özel ödülle sadece bir sınav sonucunu kutlamayı değil; gençlerin tarih bilincini güçlendirmeyi, ufuklarını açmayı ve gelecek hedefleri için onları motive etmeyi hedefliyor. Gaziantep'in eğitimdeki yükselen grafiğini temsil eden LGS birincileri, bu seyahatle aynı zamanda kentin başarı vizyonunu uluslararası arenaya taşımış olacak.